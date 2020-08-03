Erol Bulut Alanyaspor'dan ayrıldı, Fenerbahçe ile an meselesi
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erol Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibarıyla son bulmuştur" dedi.
Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'daki görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibarıyla son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.
Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarlarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik.
Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.
Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupası'nda başarılar dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.
Erol Bulut, Fenerbahçe ile yardımcıları konusunda henüz anlaşamadı, o pürüz de çözüldükten sonra imzalar atılacak.
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