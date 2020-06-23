Erol Bulut: Alanyaspor'un ilk 5 umudu var

23 Haziran 2020 Salı, 08:43

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’a 2-2’lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, “Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, Trabzonspor karşısında zor bir maç olacağını bildiklerini aktardı.

Bulut, “Maçtan önce futbolcularla konuştuğumuzda bizim buradan bugün mutlaka 3 puanla çıkmamız gerektiğini söyledik. Kupa maçında Antalyaspor’u iyi bir skorla yenip adımızı finale yazdırdık. O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer tarafta ilk beşin içinde olma hedefimiz var. O hedefimize de ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk ama tabi karşımızda olan takım büyük bir takım. Türkiye’nin 4 büyük takımından biri, şampiyonluğa oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Zaten ilk yarıda yaptığımız bir hatadan yediğimiz gol oldu. O bizim oyunumuzu biraz geriye attı. Sonra 1-1’i yakaladık. 2’nci yarı daha baskılı oynamak istiyorduk ama tam tersi oldu 2’nci golü biz yedik. Yine bir dikkatsizlikten dolayı oldu. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum hiçbir zaman oyunu bırakmadılar. 95’inci dakikaya kadar savaşmaya devam ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler, gol atmak istediler. Sonunda istediğimiz gol de uzatmalarda da olsa oldu. Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Trabzonspor’a da önümüzdeki 6 maçta başarılar dilerim” dedi.

“Duydum dışarıda birkaç sıkıntılar oldu”

Bir gazetecinin maç sonrası çıkan olaylarla ilgili sorusuna yanıt veren Bulut, “Ben görmedim, ben erken çıktım. Ama duydum dışarıda birkaç sıkıntılar oldu. Konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü olayı bilmiyorum” diye konuştu.



