Erol Bulut: "Buradan galip ayrılabilirdik"
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ardından Erol Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Bulut "Biz buraya beraberlik için gelmemiştik galibiyet almak için gelmiştik" dedi.
Süper Lig 31. haftasında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.
Erol Bulut maç sonrası yaptığı açıklamada "İkinci yarı baskımızı arttıdık ve golü buldul. Golden sonra yine pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Değerlendirebilsek buradan galip ayrılabilirdik." dedi.
İşte Erol Bulut'un açıklamaları...
"Maça baktığımızda seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. En azından izleyenler keyif aldı.
İlk yarı Beşiktaş poziyon buldu, ikinci yarı risk almamız gerekiyordu. Yeterince baskılı oynadık ve rakibi hataya zorladık. Golü bulduk ve sonrasında da pozisyonlar bulduk. Değerlendirebilsek buradan galip ayrılabilirdik.
Son vuruşlarımızda biraz daha konstantre olmalıyız, lige bakıldığında en çok gol pozisyonuna giren takımız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız daha önümüzde 10 hafta var"
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