Erol Bulut istedi, Fenerbahçe girişimlere başladı
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayağının tozuyla ilk transferini istedi. Erol Bulut için, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulüp yönetimi yeni sezonun kadrosu için genç hocayla sürekli temas halinde.
Altı sezondur şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe yeni sezon için iddialı kadro kurmak istiyor. Sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren sarı lacivertliler teknik patron koltuğuna Erol Bulut'u oturtacak. Kupa finalinden sonra "Fenerbahçe'nin hocası mısınız" sorusuna "Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağız" diyen Erol Bulut'un Fenerbahçe yönetiminden istediği transfer ortaya çıktı.
Genç hocanın eski öğrencisi Caulker'ı istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin de hocanın talebini geri çevirmeyip temaslara başladığı öğrenildi.
Bu sezon 37 maçta forma giyen İngiliz stoper 1 gol 6 asistlik performansla takımına katkıda bulundu. Başarılı savunma oyuncusunun Alanyaspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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