Erol Bulut o ismi övdü: İnanılmaz goller atar

13 Ekim 2020 Salı, 11:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında takımın son durumunu, oyuncularını ve sezonla ilgili görüşlerini paylaştı. Genç hoca, “Fenerbahçe'nin şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce Galatasaray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır” dedi.

İşte Bulut'un sözlerinden satır başları:

– Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak. Duruma ve maça göre oyuncular değişecek.

– Aramıza yeni oyuncular katıldı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Eksiklerimiz var.

– Ozan Tufan'ı kesinlikle satmayı düşünmedik. Bizim için çok ama çok değerli bir oyuncu. Yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken de dripling yaparken de görüyorum. 10 numarada da görev verdim. İş bitiren bir 10 numara bizim için çok değerli. Bu sezon, Ozan Tufan'ın yılı olacak.

– Papiss Cisse'yi Almanya'dan beri tanıyorum. Bazen basit pozisyonları değerlendiremez ama hiç ummadığın zor pozisyonlarda da inanılmaz goller atar. Takıma büyük katkı sağlayacaktır.

– Malatyaspor'dan beri Pelkas'ı istiyordum, takip ediyordum. Özellikle seçtik. Çok yönlü, hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu.

– Perotti'nin kas sakatlığı var, kronik sakatlığı yok.

– Maçların seyircisiz oynanmasıyla avantaj kaybettik. Seyirci bizi sahada iterdi.