Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu. Bulut, bugün şikayetçi sıfatıyla polis merkezine gelip ifadesini yineledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde bir maç çıkışında, rakip takımın taraftarlarından aldığı tehdit ve hakaret nedeniyle şikayetçi oldu. Bulut'a taraftarların hem maç çıkışında hem de sonrasında mesaj yoluyla da tehdit ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi. Erol Bulut, bugün yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gelerek ifadesini yineledi. Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
Video Haberler
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi