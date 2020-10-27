Erol Bulut: Verona ile anlaşmaya yakındım

27 Ekim 2020 Salı, 14:18

Yunanistan'dan çalıştırdığı takımlara yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan'da yayın yapan Sport24 gazetesine konuştu. Bulut, Pelkas transferinin yanı sıra Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasios Bakasetas ve AEK'dan Marko Livaja'nın transfer söylentilerine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

"EMRE, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE PELKAS'I İSTANBUL'A GETİRDİ"

Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transferinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Erol Bulut, "Kadromuzda olmasından dolayı çok mutluyum. İstediğim bir oyuncuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor. Pelkas'ın yaptığı şey çok önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Pelkas konusunda anlaşma çok çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK ile el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi" dedi.

"HEM PELKAS'I HEM DE BAKASETAS'I İSTERDİM"

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile de anılan Bakasetas'ın durumunu anlatan Erol Bulut, "Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık. Farklı tipte oyuncular ve ikisini de kadromda isterdim" ifadelerini kullandı.

"BAKASETAS'I MALATYASPOR'A ALMAK İSTEMİŞTİM"

Bakasetas'ı öven genç teknik adam, "Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken transfer etmek istemiştim ama sonra AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla bağ kurduğum özel bir ilişkim olduğu gerçeğini saklamıyorum. En beğendiğim oyunculardan biri. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

"VERONA İLE ANLAŞMAYA YAKINDIM"

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan AEK'dan Marko Livaja ile ilgilenmediklerini vurgulayan Erol Bulut, sezon başında Verona'ya gitmek üzere olduğunu açıkladı. Verona'dan teklif aldığını açıklayan Erol Bulut, "Verona ile anlaşmaya yakındım ama Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmeme gerek kalmadı. Fenerbahçe için oynayıp ligi kazanmıştım. Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğimden emindim" dedi.

Yunanistan Ligi'ni izlediğini belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yunanistan'dan yeni transfer yapıp yapmayacağımı ve Yunanistan'da çalışıp çalışmayacağımı zaman gösterecek. Şimdi %100'ümle Fenerbahçe'deki görevime ve burada başarılı olmaya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.