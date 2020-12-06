Erol Bulut'tan 16 dakika göndermesi!

06 Aralık 2020 Pazar, 22:09

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda konuk olduğu Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

2006 yılında oynanan ve 16 dakika uzayan maça gönderme yapan Bulut, "Bugün tüm futbolcularımız her şeyini sahaya verdiler. 40 dakika 10 kişi oynadık. Bir de hakemimiz sağ olsun 8 dakika uzattı. Ben 16 dakika bekliyordum. 16 dakika başkasına nasip oldu, bugün bize 8 dakika nasip oldu. Bugün 10 kişiyle bu takım neler yapabileceğini gösterdi" dedi.