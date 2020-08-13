Erol Bulut'tan futbolculara jest
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut antrenmanda yüksek performans gösteren futbolcularına jest yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda dayanıklılık koşusunun ardından taktiksel çalışmalar da yapıldı.
Hazırlıklara bugün katılan Miha Zajc takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Teknik direktör Erol Bulut, zorlu koşu antrenmanında özverili çalışan futbolcularına jest yaparak akşam antrenmanını iptal etti.
Antrenman temposunu yükselten genç teknik adam, idmanda takıma tempolu koşu yaptırdı. Sarı lacivertli futbolcular, bireysel olarak 6 kilometre koşu seviyesine ulaştı.
Oyuncular 65 dakika süren çalışma esnasında saatte ortalama 20 kilometre üstü hızla tempolarını sürdürdü Sprint çalışması sırasında futbolcular 25 kilometre hız barajını da aştı. Sıcak havada yüksem tempoda gerçekleştirilen çalışmada gösterilen özveri sonrası Erol Bulut oyunculardan birbirlerini alkışlamalarını istedi.
ZAJC VE NOVAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK
Bulut ayrıca akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme fırsatı verdi. Takıma yeni katılan Miha Zajc ve Filip Novak ise akşam bireysel çalışma yapacaklar.
Kaynak: NTVSpor
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