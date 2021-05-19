Erol Çarmıklı yaşamını yitirdi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:19

Nurol Holding tarafından yapılan açıklamada, ''Nurol Şirketler Topluluğumuzun Değerli Kurucu Ortağı, iş hayatındaki titizliği, özeni ve dikkatiyle, özel hayatındaki insanlığı, güler yüzü ve şefkatiyle kendisini tanıyan herkeste saygı, hürmet ve sevgi uyandırmış olan sayın Erol Çarmıklı ne yazık ki artık aramızda değil. Çok üzgünüz, eksiği, şimdiden hasretindeyiz. Başta ÇARMIKLI Ailesi olmak üzere, yakınlarına ve NUROL Ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz'' denildi.

EROL ÇARMIKLI KİMDİR?

1934 yılında Artvin'de dünyaya gelen Erol Çarmıklı, 1966 tarihinde kardeşi Nurettin ile Birlikte Nurol şirketini kurdu.

Oğuz Çarmıklı o sıralar okulda öğrenci olduğu için 1981 yılında gruba ortak olarak katıldı. Nurol Holding böylece eşit paya sahip üç erkek kardeşin ortaklığı ile yola devam etti.



