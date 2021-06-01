Erol Kaynar: "Bu olayı Galatasaray'a mal etmiyoruz"
Beşiktaş İletişim ve Medyadan sorumlu başkan danışmanı Erol Kaynar, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş İletişim ve Medyadan sorumlu başkan danışmanı Erol Kaynar, Radyospor'a Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Galatasaray'ın Hatayspor maçı başvurusu, Dorukhan Toköz'ün transferi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Erol Kaynar, "Sezonu iki kupayla kapattık. İşlerimi devredip, bu dönemi kapatmak istiyorum. Başkanla da konuşacağım. Çok yoruldum. Görevimi tamamladığımı düşünüyorum" dedi.
"GALATASARAY'A MAL ETMİYORUZ"
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak eden takım olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Saygı duyduğumuz bir başka kulübün TFF'ye 7-0 kazandığımız Hatayspor maçı ile ilgili inceleme talebinde bulunması hakikaten yakışıksız olmuştur. Bazı yöneticiler seçim arifesinde farklı bir yol açmak istiyorlar. Hataysporlu Billong maçtan önce ayağına dövme yaptırmış, toplara arkasını dönmüş. Beşiktaş'ın bu konuyla ne ilgisi var? Şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ben bunu asla Galatasaray camiasına mal etmiyorum. Galatasaray çok değerli bir camiadır ve bu başvurudan memnun olmadıklarını biliyorum; ama mevcut yönetimde yer alan bazı isimler, seçim arifesinde gündemi değiştirmek için yapıyor. Ama hakikaten bu yakışmaz. Neyi inceleyeceksiniz? Bundan bir netice çıkmayacağını da biliyorlar." şeklinde konuştu.
"BİRİLERİ BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ ARASINDA BİR AÇIK BULMAYA ÇALIŞIYOR"
Sergen Yalçın'ın sözleşme meselesiyle ilgili olarak da, "Çok başarılı bir teknik direktör. Sözleşmesini uzatma meselesi konuşulmayacak kadar rahat bir konu. İki taraf da birbirini çok seviyor. Başka ile Sergen hoca baba oğul gibi. Birileri başkan ve teknik direktörümüz arasında bir açık bulmaya çalışıyorlar sözleşme konusu üzerinden ama bunlar nafile çabalar" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transferde belirlenen parasal limitleri koruyacağını belirten Erol Kaynar, "Bazı futbolcularla zorunlu olarak yollar ayrılıyor. Ama gidenlerin yerini doldurmak için Beşiktaş'ın transferleri hazır" ifadelerini kullandı.
"DORUKHAN YURT DIŞINDA OYNAYACAK"
Son olarak sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile ilgili olarak Kaynar, "Başkanımıza yurt dışında oynamak istediğini söyledi. Hedefini yurt dışı olarak belirlemiş, başkanımız da bu karara saygı duyduğunu belirtti. Dorukhan'la yollar ayrıldı" dedi.
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