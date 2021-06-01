Galatasaray yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa etti

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 12:37
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Oytun Özer istifa etti
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Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na: "İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Oytun Özer, 31.05.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir." şeklinde açıklamada bulundu. 



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