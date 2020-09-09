Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 10:42

YÖK Başkanı Saraç’ın ilgili üniversitenin mütevelli heyeti başkanı ve rektörü ile dün yaptığı görüşmeler neticesinde Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar, Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler hakkında üniversitenin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı bir programın canlı yayınında imam hatip mezunlarına ilişkin "Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, ahlaksız, cinsi sapık olarak çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdik Zaman Siyaset programına konuk olan Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip, kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

Mütercimler sözlerine şöyle açıklık getirmişti:

"Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. Tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım. Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak. Toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor. Ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak.

Tüm bunlar konuşulurken Müfit Yüksel bir yerinde dedi ki neden bunlar oluyor. Dini hassasiyeti olan insanlar kentlerden varoşlara çekiliyor dedi. Dolayısıyla tarikatlar niçin merdiven altı görüntüye girdi dedi ve şöyle dedi; misyoner okullarını saydı, bu toplum misyoner okullarının mezunlarına itibar gösterirken imam hatiplere değer vermiyor dedi.

3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyici izliyor sandım. Ben de dedim ki "Toplumda imam hatipler için böyle haberler geldiğinde insanlar imam hatip okullarıyla özdeşleştiriyor" dedim, kastım buydu. Misyoner okullarının çocukları da bizim imam hatiplerin çocukları da bizim dedim. Hakaret olsaydı, Müfit Bey buna karşılık verirdi. İlahiyatçı profesör itiraz ederdi. Ne müfit yüksel kimse itiraz etmedi. Zaten herkes anladı ki, 3 saatlik konuşma bunun zeminiydi. Dert yandığımız buydu."

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Mütercimler'in bu sözleri sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) inceleme kararı geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.



