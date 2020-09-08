RTÜK'ten Erol Mütercimler'in sözleri üzerine jet karar

08 Eylül 2020 Salı, 15:19

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı bir programın canlı yayınında imam hatip mezunlarına ilişkin "Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, ahlaksız, cinsi sapık olarak çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mütercimler'in bu sözleri sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) inceleme kararı geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÖHMET ALTINDA

Erol Mütercimler'in sözkonusu ifadeleri sonrası ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de harekete geçti. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız ve birçok bakan olmak üzere imam hatipli. Birçok genel müdür ve bürokratlarımız imam hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez." ifadesini kullandı. Çal, 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.











