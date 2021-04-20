Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri isimli dizinin oyuncu listesi açıklandı.
Netflix'te gösterime girecek olan Erşan Kuneri dizisi için hazrılıklar devam ederken oyuncu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Cem Yılmaz'ın açıklamasına göre, kendisinin de boy göstereceği dizide Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alacak.
Haziran ayında çekimlerine başlanması planlanan dizinin gösterime gireceği tarih ise henüz netleşmedi.
Dizinin sit-com tarzında olacağı belirtilirken, konuda yapımcı ve mekan sahibi başrol Erşan Kuneri karakterinin 1975 ila 1978 yılları arasındaki film yapımcılığı hikayesine odaklanılacak.
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