Ersan Şen'den göçmen tepkisi: Ulan kim bunlar, nasıl Türkiye'ye geliyorlar?

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:34

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İlyas Topsakal; Hande Aydemir ile TV +100'de Gün Biterken canlı yayınına konuk oldu. Türkiye'ye son zamanlarda artan Afgan göçüyle ilgili dikkat çeken değerlendirmler yapıldı.

Türkiye'nin göç politikasını sert sözlerle eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"BUNLAR KİM, ULAN KİM!"



İran sınırının kapatılmasını istiyorum. İran'a nota verilecek. Gelenleri soruyorlar. Bunlar kim, ulan kim! Nasıl girebiliyorlar buraya, niye İran'da kalmazlar?

"KUSURA BAKMA, BENİM ÜLKEM SENİN İSTASYONUN DEĞİL!"



Afganistan’ın anasını ağlatacaksınız, NATO’ydum gidiyorum diyeceksiniz. Kusura bakma, benim ülkem senin istasyonun değil! On bin km öteden gelip bu memleketin milletine ayar vermeye kalkma!