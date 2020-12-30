Ersun Yanal 6-0 sonrası ne dedi?
Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal üzgün.
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında aldıkları 6-0’lık mağlubiyete ilişkin, “Bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık” dedi.
Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık. Her pozisyonu ayrı ayrı değerlendirmek, oyunun bütününde yüksek enerjiyle oynamak gerekiyor. 7. dakikada yediğimiz gol, takım enerjisi düşürdü ve takım oynamayı bıraktı" dedi.
Yanal, yenilgi sonrası takımda rotasyon sinyali de vererek, "Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor" diye konuştu.
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