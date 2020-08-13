Ersun Yanal ve Acun Ilıcalı'dan Semih Özsoy'a destek
Fenerbahçe'den istifa eden Semih Özsoy'a teknik direktör Ersun Yanal ve ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'dan destek geldi.
Fenerbahçe'de şok bir şekilde istifa eden Semih Özsoy'a destek geldi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Semih Özsoy için paylaşım yaptı.
Yeni sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle giren Fenerbahçe, Semih Özsoy’un istifasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Vekili Semih Özsoy’un yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, kendisine ait twitter hesabından #SemihÖzsoy etiketiyle "İstifa şerefli bir müesesedir. FB için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum" mesajıyla eski başkanvekiline destek verdi.
Acun Ilıcalı ise, bugün instagram hesabından yaptığı paylaşımda Semih Özsoy'a teşekkür ederek "Yeni sezonda Fenerbahçemizin maçlarını birlikte yine aynı heyecanla izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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