Ersun Yanal'dan sürpriz imza
TA Antalyaspor, teknik direktör sorununu Ersun Yanal ile çözdü. Prensip anlaşmasına varılan Yanal ile 2.5 yıllık resmi imzayı bugün atılacak.
Tecrübeli teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmana çıkıp futbolcularla tanışacak.kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Görüşmeler son aşamaya geldi. Bir aksilik olmaz ise Ersun Yanal hoca bugün takımın başında ilk antrenmana çıkabilir" dedi.
RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN
Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig'in 8'inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım'da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılacak.Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig'in 8'inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım'da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılacak. Akrep, yeni teknik direktörle puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
TESİSLERİMİZİ BİLE GEZMİŞTİ
FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeleri ise "Değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı. Sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya'ya geldi, tesisleri de gezdi. Sözlerinden kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük. Sonrasında Trabzonspor'a gitmesi beni çok şaşırttı. Sonsuz başarılar dileriz" dedi.
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