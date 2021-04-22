Ertuğrul Sağlam’dan ‘istifa sinyali’ açıklaması

22 Nisan 2021 Perşembe, 19:21

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarının istifa sinyali gibi algılanmasının ardından, “Sezon sonuna kadar 3 maçlık süre var. 3 maç sabretsinler dedim. 3 maç sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım” dedi.

Kadro dışı kalan futbolcular, Başkan Yüksel Yıldırım’ın açıklamaları, Ertuğrul Sağlam’ın yorumları ile birlikte hareketli günler geçiren Samsunspor’da Bursaspor galibiyetinin ardından sular durulmaya başladı. Bugün yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk şansları ve yaptığı yorumlar hakkında bilgi verdi.

Söylediklerinin istifa sinyali gibi algılanmasına açıklık getiren Ertuğrul Sağlam, “Bursaspor maçı öncesi taraftarımızdan, camiamızdan arada git-gel oluyor, sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Sezon sonuna kadar 3 maçlık süre var. 3 maç sabretsinler dedim. 3 maç sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım. Ayrılık gibi bir şey ima etmek istemedim. Sadece 3 maç sabretsin dedim insanlar. Ondan sonrasına zaten oluşacak durum ne çıkacak karşımıza ona göre tekrar değerlendirme yaparız zaten. Rakiplerimiz zorlu maçlar oynayacaklar. Biz de zor maçlar oynuyoruz. Ligde kimsenin kolay maç oynadığı görülmüyor. Her maçtan her türlü sonuç çıkabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu anki maç Boluspor maçını kazanmak. Şuna yürekten inanıyorum; eğer biz 3 karşılaşmayı da kazanırsak, bu işin sonunda gülen taraf biz olacağız” diye konuştu.