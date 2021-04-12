Yılport Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan o pozisyona yorum: Temiz ve net bir gol idi

12 Nisan 2021 Pazartesi, 14:54

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor sahasında Balıkesirspor 1-0 mağlup etti. Mücadelenin henüz 5. dakikasında Balıkesirspor'dan Mert Örnek'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, pozisyon tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada bir takipçi Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a pozisyonun ofsayt olmadığı, "temiz bir gol değil mi? diye sordu. Başkan Yüksel Yıldırım ise ofsayt olmadığını temiz bir gol olduğunu fakat bunun hakem suçu olduğunu belirterek, "Temiz ve net bir gol idi. Ama hakemler yanlış karar ile ofsayt verdi. Bizim suçumuz değil. Bir kere de hakemlerden yana şans haftalar sonra bize güldü. Tanrı bugün bizim kazanmamızı çok istemişti" yorumunda bulundu" dedi.

YUSUF ŞİMŞEK HAKEME YÜKLENMİŞTİ

TFF 1. Lig'in 29. hafta müsabakasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Yusuf Şimşek, hakem Burak Pakkan'a yüklenmişti.

Hakemin iyi bir maç yönetmediğini vurgulayan Yusuf Şimşek, şunları söylemişti:

"Bence maçın skorunu hakemler tayin etti. Bizim ilk yarıda attığımız bir gol var, bu nasıl bir ofsayt bize bir açıklasın. Akşam evine gidince pozisyonu bir seyretsin. Bunu federasyon da seyretsin. Biz ilk defa konuşuyoruz hakemlerle ilgili. Bu konuda çok üzgünüz, emeklerimize yazık. Nasıl bu işten evine, çocuğuna ve sevdiklerine ekmek götürüyorsa bizde bu işten evimize ekmek götürüyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli olmalılar. Hele ki ligin sonu gelmiş. Bazı takımlar şampiyonluğa bazı takımlar ise düşmeye oynuyor. Hakemlerin biraz daha temkinli olmaları lazım. Hele ki yan hakemin gözünün önünde olan pozisyon ve ofsayt ile alakası yok. Söylenecek çok fazla şey yok, bizimde çok üzülecek vaktimiz yok. Hemen tesislerimize gidip İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacağız."