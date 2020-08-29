Erzincan’daki yaban keçileri de kurtuldu

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 19:56

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü, Akça, Karadağ, Kazankaya, Abrenk, Doğandere, Bağlıca, Çayyaka, Cimin , Yamanali, Dumanlı, Kapıkaya, Dutluca, Sarıçiçek, Abenk, Kazankaya bölgelerinde 7 parti halinde toplam 26 adet yaban keçisinin kotalarının avlattırılması işi için 3.7 2020 tarihinde ihaleye çıktı. Salda İçin Türkiye Grubu katılımcısı Veteriner Hekim Askar Altınöz Erzincan İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Mahkeme, “Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır”, “Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır” maddelerinin ihlali gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin kararına sevindiğini söyleyen Askar Altınöz, “Yaban yaşam canlıları için yaşamak haktır, bizler yaşatmak için varız ve yaşatmaya da devam edeceğiz” dedi.

Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk ise “Her cana sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.