Erzincanspor'da mutlu son

Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:20
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3. Lig play-off finalinde 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi.

24 Erzincanspor'un gollerini 14. dakikada Ethem Erboğa, 80. dakikada ise Uğurcan Bekçi kaydederken, 68 Aksaray Belediyespor'un tek golü 90+3'te Fuat Yaman'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. 

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde, yarın Antalya'daki Titanic Mardan Stadı'nda Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek.


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