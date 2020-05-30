Erzurum’da husumetli aileler arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 4 yaralı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:44

Erzurum’da sabah saatlerinde Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi’nde meydana gelen çatışmada 5 yurttaş yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, Yıldız ailesinin fertleri, kız kaçırma meselesi yüzünden geçen yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye hayvan gübresi dökmeye giderken takip etti.

Yıldız ailesinin fertleri, silahlarla diğer aileye saldırdı. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ile Sıracettin Yıldız yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

2 ZANLI ARANIYOR

Güvenlik güçleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarını da kapatan güvenlik güçlerine bir helikopter de havadan destek veriyor.

Olayın ardından kaçan Yıldız ailesinden İ.Y,, ve B.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köseler Mahallesi’nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın, 2 aile arasında 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma olayından kaynaklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce Güneş ailesinin kızı Fatma, Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız’a kaçtı. Ancak Fatma’nın kaçtıktan 6 ay sonra intihar etmesi 2 aileyi karşı karşıya getirdi. 2 aile, Fatma’nın intiharında birbirlerini suçladı. İlçenin ileri gelenleri barış yemeği düzenlendi. Ancak barış uzun sürmedi. 2 ailenin arası yeniden bozuldu.

Dün, Yıldız ailesine ait atlar, Güneş ailesine ait çayıra girdi. Taraflar arasında başlayan gerginlik bugün yaşanan olayla sonuçlandı.

TEHDİT EDİLİNCE DİLEKÇE VERMİŞ

Yıldız ailesinin yakını Muhammet Yıldız, husumetin kız kaçırma meselesinden kaynaklandığını anlatarak, “Gelin, kaçtıktan sonra araya girenler aileyi barıştırdı. Ancak ailesinin baskısı sebebiyle gelin 5-6 ay sonra intihar etti. Bunun üzerine iki ailenin arası yeniden bozuldu. Güneş ailesinin dört, beş gün önce Bursa’dan gelen bir oğlu, amcam Sıddık Yıldız’ı tehdit etmiş. Bunun üzerine amcam ilgili yerlere dilekçe vermiş. Ayrıca çocukların Bursa’daki babaları telefonla aranmış, olay anlatılarak çocuklarına sahip çıkması istenmiş. Bugün sabah amcamın kapısına gelen 4 kardeş, kendisini köyün dışına çağırmışlar. ‘Gel orada kozlarımızı paylaşalım’ demişler. Ölenlerden biri Yıldız, dördü Güneş ailesinden” diye konuştu.

Öte yandan olay yeri incelemesinin ardından 5 kişinin cenazesi, traktörlerle araziden alınıp, Çat Belediyesi’ne ait cenaze araçlarıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.