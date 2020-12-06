Erzurum’da Raci Arslan, ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü!
Erzurum’da Raci Aslan isimli erkek, ayrıldığı eşi ve iki kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve başına dayadığı silahla caddede gezen Aslan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.
Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde, Raci Aslan isimli erkek, ayrıldığı eşi Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu Arslan (17) ve Burçin Arslan'ı (24) tabanca ile vurdu. Anne Gülçin Karabıyık ile Cansu Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Burçin Arslan yaralandı.
Raci Aslan elindeki silahla kaçtı. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi. İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü.
Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.
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