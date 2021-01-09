Erzurumspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalışan futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’in 18. haftasında kendi evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalışan futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma yapan futbolcular, minyatür kalelerde maç yaptı. Son olarak taktiksel çalışmalar yapan mavi-beyazlı ekip antrenmana son verdi.
BB Erzurumspor, pazartesi günü saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesi son antrenmanını yarın yaparak kampa girecek.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması