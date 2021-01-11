Fenerbahçe Erzurum'da farklı kazandı
Fenerbahçe, BŞB Erzurumspor'u deplasmanda yendi; derbi öncesi lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. Fenerbahçe'nin galibiyet golleri Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş geldi. Sarı Lacivertliler'de sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü.
Zirve hesaplarındaki Fenerbahçe, ligin dibindeki BŞB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Kötü zeminde oynanan maça ev sahibi Erzurumspor etkili başladı. Mavi Beyazlılar, rakip kalede gol ararken; yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.
Sahanın kötülüğüne Fenerbahçe de ayak uydurdu ve ilk yarı fazla etkili olamadı. Kaleye ilk şutunu 45+3'te Thiam'la çeken Sarı Lacivertliler, 45+5'te ise Mert hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, takımı adına günün başarılı ismi Pelkas ile 48'de 2-0'ı buldu. Sinan Gümüş'ün harika pasını aynı güzellikte tamamlayan Yunan oyuncu takımını rahatlattı.
51'de ise bu kez Sinan Gümüş sahne aldı. Caner Erkin'in ortasını kafayla ağlarla buluşturan 26 yaşındaki oyuncu skoru 3-0 yaptı.
Maçın son bölümünde etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, başka gol bulamamasına karşın sahadan 3-0 galip ayrıldı. Üst üste 4. maçını da kazanan Fenerbahçe, puanını 35 yaptı ve lider Beşiktaş ile puanları eşitledi.
Bu sezon kötü gidişe dur diyemeyen BŞB Erzurumspor ise 13 puanda ve ligin son sırasında kaldı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği