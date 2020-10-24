Erzurumspor-Galatasaray maçında 2. gol penaltıdan!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 19:29

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor - Galatasaray karşılaştı.



3. dakikada Galatasaray atağında Belhanda’nın ara pasıyla topla buluşan Falcao kaleci Fernolle ile karşı karşıya kaldı, plase vuruşunda top direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Falcao’nun pasıyla topla buluşan Emre caza sahası sol köşesinden sert vurdu, top auta çıktı.

20. dakikada Belhanda Babel’den aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına kadar geldi sol kanatta uygun durumda olan Emre’ye uzattı. Emre’nin sert şutunda kaleci Fernolle’nin müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-1

30. dakikada Babel’in pasıyla topla bulaşan Emre sert vurdu. Kaleci Fernolle direğin dibinden topu çelerek ikinci gole izin vermedi.

33. dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında arka direkte topla buluşan Novikovas set vurdu top üstten auta çıktı.

38. dakikada Novikovas’ın pasıyla topla buluşan Gomes ceza sahasına girdi sert vurdu, kaleci Okan topu uzanarak kornere çeldi.

44. dakikada Gomes ceza sahası içerisinde Marcao tarından düşürülmesi sonucu hakem Arda Kardeşler VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltıya karar verdi.

45. dakikada penaltı için topun başına geçen Novikovas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx

BB Erzurumspor: Fernolle xx, Murat xx, Mina xx, Hasan xx, Mücahit xx, Emrah xx, İbrahim xx, Boumal xxx, Obertan xx, Novikovas xxx, Gomes xxx

Yedekler: Kayacan, Sissoko, Rashad, Hamroun, Donald, Gökhan, Sadiku, Adolphe Kamkang, Osman, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Okan xx, Omar xx, Marcao xx, Luyindama xx, Sarracchi xx, Taylan xx, Emre Kılınç xxx, Belhanda xxx, Ömer Bayram xx, Babel xx, Falcao xx

Yedekler: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Emra Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Emre (dk. 20) (Galatasaray), Novikovas (dk. 44 pen.) (BB Erzurumspor)

Sarı kart: Falcao (Galatasaray)

