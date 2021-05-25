Erzurumspor küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye başvurdu

25 Mayıs 2021 Salı, 21:57

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TFF’ye yapılan başvuruya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, kulübün harcamalarının 2020-21 sezonunda Süper Lig’de kalacak şekilde yapıldığı ifade edilirken 21 takımlı ligden dolayı gelirlerin azaldığına dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunulduğu belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

“Büyükşehir Belediye Erzurumspor’umuz TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonunun başında bütçe çalışmalarını yaparken, borçlanma ve harcama kalemlerini bir sonraki yıl 2020-21 sezonunda Süper Lig’de yer alacak şekilde yapmış, planlamamızı ve transfer çalışmalarımızı Süper Lig gelirlerini de baz alarak bu doğrultu da gerçekleştirmiştik.

Fakat Süper Lig’e yükseldiğimiz sezon TFF tarafından ligden düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı bir lig ihdas edilmesi kararı sonrası kulübümüzün gelirlerinin ciddi oranda azalması sebebiyle oldukça zor bir sezon geçirdik. 1 puanla ligden düşmemizin birçok sebebi olduğu gibi bu kararın da ekonomik olarak kulübümüze olumsuz etkisi olmuştur.

Her yıl ülkemiz ve birçok ülke liginde üç takımın düşürüldüğü futbol liglerinde bu sezon 4 takım düşürülmesi kararı yine kulübümüzün olumsuz etkilendiği bir diğer husustur.

Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılması için, Süper Lig’de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Takdir TFF Yönetim Kurulu üyelerimizindir.”