Erzurumspor Malatya'da kazandı
Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
YENİ MALATYASPOR: Ertaç – Acquah (Dk.71, Zeki), Umut (Dk.71 Olcay), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Youssuf, Chebake (Dk.71 Fofana), Kubilay, Adem
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan - Obertam (Dk.79 Petrus), Hasan, Novikovas, Emrah (Dk.79 Hamroun), Donald, Leo, Kamgang, Osman, Gomes (Dk.79 Rashad), Cenk (Dk.67 Mehmet)
GOLLER: Dk.63 Acquah ( Yeni Malatyaspor) Dk.43 Gomes, Dk.66 Donald, Dk.70 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Acquah, Hadebe, Adem (Yeni Malatyaspor) Hasan, Obertan, Cenk, Emrah, Petrus, Mehmet (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 15'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.
3'üncü dakikada ceza sahası içerisine açılan ortayı uzaklaştırılan topu önünde bulan Semih gelişine vurdu, top kaleci Kayacan'da kaldı.
5'inci dakikada Adem'in pasıyla topla buluşan Youssuf, ceza sahası dışından yerden sert şut çekti. Top, kale direğinin dibinden auta çıktı.
8'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından gönderilen topu önünde bulan Adem, gelişine şutunu çekti, kaleci Kaycan kurtardı.
33'üncü dakikada Novikova, ceza sahası dışında kaleyi gören bir noktadan please çektiği şutunu kaleci Ertaç kurtadı.
43'üncü dakikada sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Gomes, kafa vuruşunu yaptı. Top filelerle buluştu: 0-1.
45+1'inci dakikada kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Donald sert şut çekti. Top üst direğe çarparak auta çıktı.
61'inci dakikada Novikovas ceza sahası dışından şutunu çekti. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.
63'üncü dakikada ceza sahsı dışında topla buluşan Acquah sert şutunu çekti. Top, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.
66'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald , topu ağlara gönderdi: 1-2.
69'uncu dakikada Adem'in pasıyla topla buluşan Youssuf'un vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.
70'inci dakikada ceza sahası içerisine çalımlar atarak giren Obertan'ın şutu filelerle buluştu: 1-3.
87'nci dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından kaleyi gören noktadan çektiği şutu auta gitti.
89'uncu dakikada sağ kanattan Olcay Şahan'ın açtığı ortaya Youssuf'un kafa vuruşunu kaleci Kayacan kurtardı.
90+1'inci dakikada ceza sahası dışından şutunu çeken Tetteh'in şutu kalenin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
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