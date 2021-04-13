Esad Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı

13 Nisan 2021 Salı, 16:56

haber ajansının haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Merkez Bankası Başkanı Hazım Karful'u görevden aldı.

Savaş ve Batı’nın yaptırımları nedeniyle ekonomik krizin derinleştiği Suriye'de, Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Merkez Bankası Başkanı Hazım Karful'u görevden aldı.

Reuters’ın aktardığına göre, Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan isim henüz belli değil.