Esad: Rusya ile birlikte yaptırım sorununun çözümünde ilerleme sağladık
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve Suriye’nin ülkede çalışan şirketlere uygulanan yaptırım sorununun çözümünde ilerleme sağladıklarını belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Esad, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ile gerçekleştirdiği görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkeye yaptığı yatırımların başarılı olmasını önemsediklerini ifade etti.
“Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ile görüşme yaptığınızı ve birçok konuda karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüme ulaşma yolunda ilerleme kaydettiğinizi biliyorum” diyen Esad, bu durumun ‘özellikle de Suriye’de çalışan Rus şirketlere yönelik uygulanan yaptırım sorunları’ ile ilgili olduğunu vurguladı.
Rusya’nın Suriye’ye yaptığı yatırımları dile getiren Esad, “Yatırımların başarılı olmasına ciddi ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
- Dehşet anı kamerada! Önce taciz, sonra kapkaç
- Buz adamdan buz fanusta rekor denemesi
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi... Ölüme son sürat!