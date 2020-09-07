Esad: Rusya ile birlikte yaptırım sorununun çözümünde ilerleme sağladık

07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:55

Suriye Devlet Başkanı Esad, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ile gerçekleştirdiği görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkeye yaptığı yatırımların başarılı olmasını önemsediklerini ifade etti.



“Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ile görüşme yaptığınızı ve birçok konuda karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüme ulaşma yolunda ilerleme kaydettiğinizi biliyorum” diyen Esad, bu durumun ‘özellikle de Suriye’de çalışan Rus şirketlere yönelik uygulanan yaptırım sorunları’ ile ilgili olduğunu vurguladı.



Rusya’nın Suriye’ye yaptığı yatırımları dile getiren Esad, “Yatırımların başarılı olmasına ciddi ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.





