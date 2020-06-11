Esad Suriye Başbakanı Hamis’in görevine son verdi
Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkede 2016'dan bu yana Başbakanlık yapan İmad Hamis'i görevden aldı.
Suriye devlet medyası, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Başbakan İmad Hamis’i görevden almasına yönelik karar çıkardığını duyurdu.
Esad’ın 2016’dan bu yana görevinin başında olan Hamis’in yerine Hüseyin Arnus’u atadığı belirtiliyor.
Reuters’ın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre ani kararın gerekçesi açıklanmasa da, para biriminin son günlerde en düşük seviyeleri görmesi Hamis’i topun ağzına getiren etkenlerden biri oldu.
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