Esad Suriye Başbakanı Hamis’in görevine son verdi

11 Haziran 2020 Perşembe, 16:56

Suriye devlet medyası, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Başbakan İmad Hamis’i görevden almasına yönelik karar çıkardığını duyurdu.

Esad’ın 2016’dan bu yana görevinin başında olan Hamis’in yerine Hüseyin Arnus’u atadığı belirtiliyor.

Reuters’ın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre ani kararın gerekçesi açıklanmasa da, para biriminin son günlerde en düşük seviyeleri görmesi Hamis’i topun ağzına getiren etkenlerden biri oldu.