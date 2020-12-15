Eşeğe işkence yapan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşeğe işkence yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

AA
15 Aralık 2020 Salı, 11:17
Eşeğe işkence yapan kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'nda yaşayan B.U, çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.


Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında B.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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