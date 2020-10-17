Esendere Gümrüğü’nde halüsinasyona neden olan bitkiye el konuldu
İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir TIR’ın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında ‘şüpheli davranışlar’ sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.
Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.
1530 ADET TESPİT EDİLDİ
Kolilerde 113 kilogram 1530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı.
Bitkilerden elde edilen numunenin test cihazıyla yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi.
Araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
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