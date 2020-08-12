Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun astırdığı o afişler büyük tepki çekti!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:40

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler'in birçok noktasına koronavirüsle mücadele afişleri astırdı. Afiş görselinde, maskesiz ve bir şekilde vatandaşla sarıldığı görülen Göksu, tepki çekti.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm tıp dünyası maske ve mesafe uyarıları yaparken Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun astırdığı afişler tepki topladı.

Göksu'nun Esenler'in birçok noktasına astırdığı afişlerde "kucaklaşıp sarılacağımız günler gelene kadar virüsle mücadeleye devam ediyoruz" yazısı yer alıyor. Afişte ayrıca Göksu'nun bir vatandaşla sarıldığı görülüyor.

Maske ve mesafe kuralını çiğneyen Göksu'nun bilboard ilanlarının sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.