Esenler Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihalesi 'Banker Kasım'a

03 Haziran 2020 Çarşamba, 09:19

AKP’li Esenler Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihalesini 'Banker Kasım' olarak tanınan eski AKP İlçe Başkan Yardımcısı Kasım Albayrak’ın şirketi aldı.

Esenler Belediyesi, 1 Nisan’da “Esenler genelinde yol, meydan ve kamu hizmet alanlarında aydınlatma ve led ışıklandırma yapılması işi” için ihale düzenledi. İhaleye toplam beş şirketin teklif verdiği üçünün teklifinin geçersiz sayıldığı açıklandı. Ayrıca yalnızca iki şirketin verdiği teklifin geçerli olduğu da belirtildi. 1 milyon 865 bin TL teklif veren Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ihaleyi kazanarak belediyeyle 30 Nisan’da sözleşme imzaladı.

ŞİRKET SAHİBİ ESKİ AKP YÖNETİCİSİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Esenler Belediyesi'nden milyonlarca liralık ihale alan Birlik Elektrik İnşaat Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibinin eski AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Kasım Albayrak olduğu ortaya çıktı.

Albayrak, AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı olduğu 2015’te de Belediye’den “Esenler Genelinde Cadde ve Sokaklarda Yol Bakım ve Onarımı, Yağmursuyu ve Izgaraların Bakım ve Temizliği, Su Baskınlarında ve Kar Yağışlarında müdahale yapılması Hizmet Alım İşi” ihalesini 1 milyon 242 bin TL’lik bedelle kazanmıştı.

Albayrak’ın şirketi, Esenler Belediyesi’nin 22 Kasım 2013’teki davet yöntemiyle yaptığı “Havaalanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Orta Gerilim Elektrik Tesis İşleri Yapılması Yapım İşi” ihalesi de 949 bin 990 TL’ye almıştı.