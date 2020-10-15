Esenler yine taşınmaz satacak

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

AKP’li Esenler Belediyesi 2021 yılı tahmini bütçesini hazırladı. Bütçenin gelir tablosunda 205 milyon 350 bin lira gayrimenkul satış öngörülmesi dikkat çekti.

Bütçenin mecliste görüşüldüğü sırada söz alan CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, “2021 bütçesi 527 milyon 450 bin lira. Bu bütçeyi 205 milyon 350 bin lirayla yine taşınmaz satış gelirinden karşılayacağınız görülmekte. Bu da bütçenin yüzde 40’ına denk geliyor. Sonuç olarak bütçeyi gayrimenkul satışı ile oluşturmaktasınız. Esenler Belediyesi’nin taşınmazlarını satıp, bütçeyi denkleştirerek günü kurtarıyorsunuz. Var olanı tüketmek sizin işiniz! Esenler halkının yaşantısını kolaylaştıran, yaşamına değer katan, refah düzeyini yükseltecek yatırımlara yer vermeyerek, hazırlanan mali programdaki faaliyetler ile her zamanki gibi Esenler halkının temel ihtiyaçları öncelik alınarak değil, sizin önceliklerinize göre belirlenmiştir” dedi.

Bütçe CHP ve İYİ Parti’nin karşı oylarına karşın AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.