Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve evde izolasyona alındığını duyurdu.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, koronavirüsü (KOVİD-19) testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yapan Bozkurt, şunları söyledi:
"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan KOVİD-19’dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim testim de pozitif çıktı.
Genel sağlık durumum gayet iyi. Endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yoktur.
Prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."
Sevgili hemşehrilerim, COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. pic.twitter.com/MXYNZNm7f5— Kemal Deniz Bozkurt (@KDenizBozkurt) September 5, 2020
“SAĞLIKLI GÜNLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”
Takipçilerine seslenen Bozkurt, “Sizlere, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” dedi.
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