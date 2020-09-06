Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve evde izolasyona alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2020 Pazar, 01:36
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, koronavirüsü (KOVİD-19) testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yapan Bozkurt, şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşlarımızda rastlanan KOVİD-19’dan dolayı yaptırdığımız rutin testlerde benim testim de pozitif çıktı.

Genel sağlık durumum gayet iyi. Endişeye mahal verecek hiçbir şikayetim yoktur.

Prosedür gereği belli bir süre evde izolasyonda olmam gerekiyor."


“SAĞLIKLI GÜNLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”

Takipçilerine seslenen Bozkurt, “Sizlere, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” dedi.


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