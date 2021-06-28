Esenyurt Polis Merkezi'ndeki ölümle ilgili yeni gelişme

28 Haziran 2021 Pazartesi, 12:32

5 Haziran 2021 tarihinde çalışanları gözaltına alınan güvenlik şirketinin amiri Birol Yıldırım, bilgi almak için gittiği Esenyurt Polis Merkezi’nde iddialara göre uğradığı darp sonucu hayatını kaybetmişti.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ali Haydar Hakverdi, olayı yazılı bir önerge ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya sordu. Hakverdi aynı zamanda üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu da olayı yerinde incelemesi için göreve çağırdı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN, TANIKLAR DİNLENSİN

Hakverdi, komisyona verdiği dilekçede, yaşanan bu ölüm ve vahim iddialarla ilgili İstanbul Valisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Emniyet Müdürü ile görüşerek kapsamlı bilgi alması gerektiğini dile getirdi. Hakverdi, olay hakkındaki dosyanın ve ilgili kamera kayıtlarının bir nüshasının komisyon tarafından alınarak incelenmesi, tanıkların ve olay günü karakolda olan polis memurlarının dinlenmesi, darp, işkence, kötü muamele ve ihmal yaşanmışsa açığa çıkartılması ve sorumluların tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakverdi şunları belirtti:



“Hakkında herhangi bir savcılık talimatı ya da gözaltı kararı bulunmayan Birol Yıldırım, bilgi almak için gittiği karakolda bir grup polis tarafından karakolun mutfağına götürülmüş ve iddiaya göre burada yarım saat boyunca polisler tarafından darp edilerek saat 01:30 sularında hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis memurlarının verdikleri beyanda, Yıldırım’ın mutfağa götürülme sebebi olarak bekleme salonu ve gözlem odasının kapılarının kilitli olması gerekçe gösterilmişti. Ortaya çıkan kamera kayıtlarında kilitli olduğu iddia edilen iki kapının da açık olduğu görülmektedir. Yıldırım’ ın götürüldüğü mutfakta ise kamera bulunmaması darp edilmek amacıyla oraya götürüldüğü iddialarını güçlendirmektedir. Yine mutfak kapısına bakan kamera kayıtlarına göre mutfaktan çıkan polis memurlarından birinin eline buz tedavisi uyguladığı, diğer bir polisin ise elini sardığı görülmekte. Bu durum Birol Yıldırım’ın mutfakta polis memurları tarafından darp edildiği şüphesini arttırmaktadır.”

"ISLATILARAK DÖVÜLMÜŞ"

Hakverdi şöyle devam etti:



“Tanık A.U.’ nun ifadesine göre; Yıldırım, vücudunda iz bırakmamak amacı ile polisler tarafından ıslatılarak dövülmüş. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın elbiselerinin sırılsıklam olması da tanık ifadesini doğrular niteliktedir. Bilgisine başvurulan polisler, bu ıslaklığın mutfaktaki su sebilinin su damlatması sonucu oluştuğunu beyan etmişlerdir. Yine tanık A.U.’nun ifadesine göre; Birol Yıldırım kendisini darp eden polislere 'kalbimde stent var, şeker hastasıyım, bana vurmayın!' demesine rağmen; kendisine yönelik hakaret ve darp devam etmiştir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Hakverdi; tanıkların ve kamera kayıtlarının komisyonca incelenmesini istedi."

SORUŞTURMA SONUÇLANANA KADAR ŞÜPHELİ POLİSLER AÇIĞA ALINSIN

CHP'li Hakverdi, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya “Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanana kadar, Birol Yıldırım’ ı darp ederek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen polis memurları açığa alınmış mıdır? Alınmadıysa açığa almayı düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.

Hakverdi, “Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi ve delillerin korunması açısından darp olayına karıştığı iddia edilen polis memurlarının soruşturma bitene kadar açığa alınması ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi gerektiğini dile getirdi.