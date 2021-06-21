Esenyurt Polis Merkezi'nde bir kişinin ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama:
Esenyurt Polis Merkezi'nde Birol Yıldırım adlı güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece ölümüne ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Birol Yıldırım Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında polis merkezinde görevli polis, bekçi ve sivil yurttaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğunu bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esenyurt Merkez Polis Karakolu'nda 6 Haziran Pazar günü hayatını kaybeden Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi.
"Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."
İlgili Haberler
- Soylu'ya soruldu: "Birol Yıldırım’ın 11 polis tarafından dövülerek öldürüldüğü doğru mu?"
- Emniyet'in genelgesine tepki: "Gazetecileri değil polis şiddetini engelleyin"
- TGS'den gazetecilere yönelik polis şiddetine karşı suç duyurusu
- Hastane bahçesinde polis şiddetine uğrayan Cesurer, 10 gün iş göremezlik raporu aldı
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında
- Aslanov'a pişmanlık dilekçesi baskısı
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu