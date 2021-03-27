Esenyurt'ta Afrikalıların partisine polis baskını
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde bir restoranda düzenlenen partiye polis baskın düzenledi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi.
Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı. Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi.
İçeride eğlence için bulunan yabancı uyruklu şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu.
Ayrıca mekanın işletmecisine, koronavirüs tedbirlerine uymayarak 19.00’dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.
"MİSS UGANDA BENZERİ BİR ŞEY YAPMADIK"
Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok” dedi.
Restoran çalışanı olduğunu söyleyen bir kişi ise restoranın tanıtım amaçlı olarak açık olduğunu ifade ederek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak bu savunma da cezadan kaçmaları için yeterli olmadı.
Video Haberler
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
- Cenazede şoke eden anlar: Haklarını helal etmediler
- Lüks sitede 'boksör' dehşeti! Önüne gelene saldırdı
- Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışma anı kamerada
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
En Çok Okunan Haberler
- Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- Fırat Kaya ve olay anında yanında olan 2 kişi tutuklandı
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- İşte Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü
- Amazon'daki büyük skandal doğru çıktı!
- Makam aracı tartışmalarına fotoğraflı ve belgeli yanıt!