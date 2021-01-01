Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu
Esenyurt'da bir sokakta yerde hareketsiz yattığı görülen kadının öldüğü tespit edildi. 4 çocuk annesi Arife N'ye ait olduğu tespit edilen ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Esenyurt'ta Turgut Özal Mahallesi 24. Sokak'ta görev yapan temizlik personeli, bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı.
Cansız bedeni bulunan kadının 4 çocuk annesi Arife N. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ulaştığı kadının yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Arife N'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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