Esenyurt’ta borç öde öde bitmiyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

AKP’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi önceki dönem borçlarından dolayı dava kıskacında. Belediyeye AKP döneminde açılan davaların sayısı 400’ü buldu.

AKP yönetimindeyken yapılan imar uygulaması nedeniyle mağdur olan yurttaş, arazisine kamulaştırmasız el konulduğu gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun başkan olduğu 2011’de açılan dava 2013’te karara bağlanmıştı. İtirazın sonunda yurttaşın 340 metrekarelik arazisine belediyece kamulaştırmasız el atılması nedeniyle 681 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin karar, Yargıtay tarafından 21 Ocak 2020’de onanmıştı. İcra memurları belediyeye gitmiş, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un odasındaki ve belediye binasındaki eşyalara haciz işlemi başlatmıştı. İtiraz üzerine belediyedeki iş aksayacağı gerekçesiyle haciz işlemi durdurmuştu.

200 MİLYONU ÖDENDİ

Belediyeye açılan davaların 400’ü bulduğu öğrenildi. Önceki dönemden devam eden davaların güncel bakiyesi ise 469 milyon 416 bin 22 lira. Bu davalardan 3’ü belediye aleyhine sonuçlandı ve haciz işlemi yapıldı. Belediyenin toplam borcu ise şu an 1 milyar 966 milyon 920 bin 997 lira. Borçlar arasında kamulaştırma borçları 64 milyon 326 bin 156 lira, müteahhit borçları da 424 milyon 586 bin 487 lira. Belediye CHP’ye geçtikten sonra bu borçların 200 milyon liralık kısmı ödendi.