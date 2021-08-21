Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:27

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1299. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada aynı sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada silah da kullanıldı. Silahın peş peşe ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesine katılanlardan Özgür Çartepe'nin bacağından yaralandı.

Bu sırada kurşunlardan biri de sokaktaki binanın birinci katındaki dairenin balkonundaki 54 yaşındaki Aysel Akkale'nin başına isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Aysel Akkale kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çartepe'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay hakkında çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin Özcan Adıyaman, Ercan Adıyaman, Erol Tuğrul, Mücahit Sarıtaş ve Ömer Ağdağ olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından yakalama çalışmalarına başlayan asayiş ekipleri, 5 şüpheliyi saklandıkları lüks bir sitede yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan çalışmalarda çıkan kavgada kullanıldığı belirlenen 3 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BİZİM ARKAMIZDAN SEKEN KURŞUN YENGEME DENK GELDİ"

Aysel Akkale yengesi olan Ferit Işık, "Dün akşam 3 tane düğün vardı. Saat 21.00 gibi bir anda köprü üzerinden ateş etmeye başladılar karşı taraftaki düğüne, balkonda dururken bir baktım kurşun yengeme denk geldi. Kimdir nedir bilemiyoruz. Kurşun bizim arkamızdan sekti kafamızın üzerinden yengeme denk geldi. Yengem camda düğünü izliyordu" diye konuştu

Aysel Akkale'nin yakını olan Bayram Akkale ise, "Silah sesleri geldi. Yukarıya bir çıktım yengem kan içindeydi. Hemen aldım aşağıya indim. Hastaneye kadar biri aldı arabasına o götürdü. Hastanede vefat etti. O kanlar içindeki görüntüsü gözümüzün önünden gitmiyor. 24 saattir gözümün önünden kanlar içindeki görüntüsü gitmiyor. Ben nasıl kucağıma aldıysam şu an onu hissediyorum" dedi.



