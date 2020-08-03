Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga
Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı. Meydanda başlayan tartışma ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.
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