Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:39

Esenyurt'a bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde kalan bir caddedeki rögardan mavi renkte su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.

İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde akarken görüntülenmişti.