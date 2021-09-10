Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: Bir işçinin bacağı koptu

10 Eylül 2021 Cuma, 12:47

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesinde bulunan otomobil tamircisinde meydana geldi. Tamircide bulunan sanayi tipi tüp, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.





Tüpten kopan parçalar, nedeniyle burada çalışan bir işçinin bacağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.