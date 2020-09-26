Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga: Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 10:52

Olay Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BU DEFA KAN AKTI

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında, aralarında daha önce yolcu alma tartışması yaşanan taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda, 7 kişi yaranlandı. Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Olayı öğrenerek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



