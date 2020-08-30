Eser: Isıtılmamış süzme bal isteyin

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşılmasıyla Doğu Anadolu’daki bal üreticileri de “bal sağımı”na başladı. Üretici Çağlar Eser, bal mevsiminin bereketli geçtiğini, beklentilerinin iyi olduğunu söyledi.

Eser, bal konusunda tüketicinin bilinç düzeyinin kesinlikle yükseltilmesi gerektiğini belirterek “Doğal bal, sağımdan birkaç ay sonra şekerler. Ancak kremsi bir şekilde, tereyağı gibi şekerler, yediğiniz zaman ağzınıza çıtır çıtır şeker gelirse doğal değildir” dedi.

Erzurum Şenkaya bölgesinde bal üreten emekli öğretmen Eser, tüketicilere bal ile ilgili dikkat etmeleri gereken konuları anlattı. Eser, 300 kovan arısı olduğunu ve en fazla 4 ton bal beklediğini dile getirdi.

DOĞAL BAL OLMALI

Tüketicilerin doğal bal tüketmesinin önemini vurgulayan Eser, kendisinde şeker hastalığı bulunduğunu, kontrollü doğal bal tükettiğini, bir sorun olmadığını söyledi.

“Normal doğal bal”, “karakovan doğal bal” olarak iki tür olduğunu anlatan Eser, “Karakovan da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Fiyatları buna göre oluşuyor. Ancak burada tüketicilerin kesinlikle bilinçlenmesi önemli. Karakovanda arının işini kolaylaştırmak için ‘lis’ denilen mum konulmaz. Arı her şeyi kendisi yapar” diye konuştu.

Yanlış tüketici taleplerinin kendilerini üzdüğünü de belirten Eser, “Isıtılmamış süzme bal tercih edilmeli. Ancak tüketici ısıtılmamış, bir süre sonra kremsi şekilde şekerleyen balı geri gönderiyor. Yaşadık. Su içinde ancak bir damla dahi su karışmadan ısıtarak geri gönderince, ‘Hah, bana böyle bal gönder’ diyor. Keşke tüketici benden ısıtılmamış bal istese. Balın aslı bu çünkü” dedi. Ödüllü bal üreticisi Eser, balın kokusu, rengi ve kıvamının da kalite açısından önemli olduğunu aktardı.